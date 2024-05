Pesquisa KANTAR IBOPE MEDIA confirma vice-liderança geral da TV Correio

Alto contraste

Divulgação TV Correio

Os dados mais recentes da pesquisa Kantar IBOPE Media, realizada entre os dias 10 e 16 de abril de 2024, revelaram que a TV Correio, afiliada RECORD na Paraíba, continua absoluta em sua posição de vice-líder geral nos lares paraibanos, alcançando, ainda, a liderança em alguns gêneros de programação.

Divulgação TV Correio

Um exemplo disso é o programa jornalístico Correio Verdade que, junto ao gastronômico Papo de Fogão, são líderes absolutos na hora do almoço aos sábados. No horário, a TV Correio marca 36% de participação contra 30% da Emissora B e 18% da Emissora C.

Divulgação TV Correio

Já na programação semanal, o Correio Debate segue líder no jornalismo político local, com 26,30% contra 10.89% e 2,95% dos programas de mesmo gênero da emissora concorrente. Um programa que é feito com a preocupação de apurar os fatos e levar a informação com expertise para o telespectador, um resultado que reflete a preferência e parceria com os paraibanos em um ano importante de eleições municipais.

Divulgação TV Correio

E quando se fala em entretenimento, a TV Correio segue imbatível e dominando a liderança no gênero show, agora com uma dobradinha no pódio: pelas manhãs, Bruna Borges comanda o Mulher Demais. Uma revista eletrônica que informa, leva conscientização, trata de temas relevantes para sociedade e interage, abrindo espaço para o telespectador fazer parte do programa. Já pela tarde, Fábio do Bu comanda A Hora do Venenoso, que tem um formato que já é sucesso no Brasil e tem um toque paraibano para falar do mundo dos famosos, também interagindo com o telespectador e trazendo tudo que é novidade no mundo influencer do nosso Estado. Ambos os programas marcaram 19% no gráfico do gênero.

“São números que nos honram. Sempre pensando em, mais que informar, prestar o serviço que o telespectador tanto precisa e ser reflexo do que eles buscam, tratando dos temas mais atuais e relevantes e reforçando nosso compromisso com a credibilidade da marca CORREIO. Essa sempre foi uma das nossas prioridades, como mostra a pesquisa, e não vai ser diferente daqui pra frente.”, comenta o gerente de marketing do Sistema Correio, Matheus Couto, sobre os números.

