Projeto ‘São João é na RECORD Nordeste’ entregou transmissão completa, destacando a cultura e a tradição dos festejos juninos da região

Neste último sábado (22), a TV Correio (Paraíba), juntamente com mais nove emissoras, transmitiu ao vivo para todo o Nordeste o projeto ‘São João é na RECORD Nordeste’, através de todas as suas emissoras afiliadas da região. As emissoras participantes, além da TV Correio, foram: TV Guararapes em Pernambuco; TV Antena 10, do Piauí; TV Pajuçara, em Alagoas; TV Cidade São Luís, no Maranhão; TV Cidade Fortaleza, no Ceará; TV Tropical, no Rio Grande do Norte; TV Atalaia em Sergipe e RECORD Bahia e RECORD Cabralia, no estado baiano.

Os apresentadores Linda Carvalho e Sérgio Montenegro

A transmissão que é o grande ápice do projeto foi comandada pelo time da TV Correio, ao vivo, diretamente do Parque do Povo, em Campina Grande, com apresentação da dupla Linda Carvalho e Sérgio Montenegro, que juntos, levaram o melhor do São João npara mais de 48 milhões de telespectadores. Foram mais de duas horas de programa no ar, com um conteúdo completo, que mostrou a cultura, a música e a tradição de cada um dos noves estados da região, além da cobertura em tempo real nas redes sociais, com detalhes dos bastidores e da transmissão.

Foram mais de 60 profissionais, entre equipe de produção e operação técnica, que estiveram envolvidos na transmissão.

‘’Foi um trabalho intenso que a gente viveu nesses últimos meses de preparação, para toda a equipe. O pessoal me acompanha aqui, juntamente com Linda Carvalho, mas existem diversos profissionais por trás, trabalhando no Nordeste inteiro para trazer esse São João e a tradição do povo nordestino, que nós temos um carinho imenso!’’, apontou Sérgio Montenegro, um dos apresentadores da transmissão.

‘’Tô muito emocionada, quem é nordestino, e que pôde participar dessa transmissão sabe do que eu tô falando, porque é uma oportunidade incrível, e a gente vê tantos colegas e profissionais trabalhando, dando o seu máximo pra gente levar a importância e a força da nossa festa, para o Nordeste, para o Brasil e para o mundo!’’, apontou a jornalista Linda Carvalho, também apresentadora do evento.

A transmissão também contou com a exibição do show do cantor Alceu Valença, que foi uma das atrações mais esperadas pelo público na ocasião.

Nessa foto estão, André Dias, Superintendente de REDE da RECORD, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima e sua esposa, além de Beatriz Ribeiro, CEO do Sistema Correio e sua família

A noite de sábado (22) também mostrou a festa no Parque do Povo para diversos executivos e profissionais da RECORD e afiliadas, além de parceiros comerciais do projeto, que foram recebidos pela CEO do Sistema Correio, Beatriz Ribeiro, em um camarote exclusive.

‘’Foram mais de 80 pessoas que vieram para a gente recepcionar, de todo o Nordeste e Brasil, para verem de perto essa festa linda que é o nosso São João!’’, completou Beatriz Ribeiro, diretora-executiva do Sistema Correio.

Para Campina Grande e a sua história, foi um marco importante. ‘’Esse projeto ajudou a propagar ainda mais, o maior e o melhor São João do mundo, e isso nos leva a certeza de que em 2025, a gente vai conseguir atrair ainda mais, os olhares para o Nordeste e para o Brasil.’’, apontou Bruno Cunha Lima, atual prefeito de Campina Grande.

Divulgação TV Correio

‘São João é na RECORD Nordeste’

O “São João é na RECORD Nordeste” é um projeto que ganhou novo formato em 2023 e, no ano passado, foi realizado com sucesso pela afiliada pernambucana TV Guararapes. Este ano, sob a direção da TV Correio, o evento e entregou o melhor da música, tradições e gastronomia nordestinas, capturando a essência vibrante deste mês tão especial para a região. Durante a transmissão ao vivo, o público pode vivenciar cada detalhe das festividades juninas em todos os estados participantes, incluindo Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí, Sergipe, e as duas afiliadas da Bahia. Cada afiliada fez entradas ao vivo, enaltecendo as peculiaridades culturais e festivas de sua região.

Para quem quiser conferir novamente, a transmissão está disponível através do PlayPlus, a plataforma de streaming do grupo RECORD, para todo o mundo.