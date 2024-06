São João Bom Demais RECORD Nordeste

TV Correio |Do R7

Divulgação TV Correio

A Paraíba não apenas abriga “O Maior São João do Mundo”, mas também serve como epicentro para a celebração e preservação das tradições culturais nordestinas. Dentro desse contexto festivo, o projeto ‘São João é na RECORD Nordeste’ se destaca por sua dedicação em mostrar a riqueza cultural e os costumes da festa mais tradicional da região.

Com apresentação dos cantores Sâmya Maia e Aduílio Mendes, o projeto apresenta três programas especiais nas dez afiliadas RECORD no Nordeste. É o “São João Bom Demais”, que surge em meio à agitação dessa festividade como uma voz que celebra e documenta a riqueza cultural do Nordeste, produzido e executado diretamente pela TV Correio em João Pessoa, capital da Paraíba.

Por meio de apresentações musicas e reportagens especiais, os telespectadores são levados a conhecer a diversidade de ritmos, danças, comidas e manifestações culturais que tornam essa festa tão vibrante em cada canto do Nordeste. Serão três programas especiais gravados e exibidos nos primeiros finais de semana de junho.

Para Alcymar Monteiro, um dos convidados do ‘São João é na RECORD Nordeste’, é de grande importância para a cultura ter um programa assim: “Para mim é algo que sintetiza os valores do Nordeste. Nós somos uma pátria musical e cultural onde os maiores escritores do Brasil estão aqui. Sem querer menosprezar ninguém, eu acho que o Nordeste, culturalmente falando, existe e aqui está a sua pura representatividade.”

Luciene Melo, cantora que também é uma das convidadas dos programas especiais, agradece o convite e destaca a honra que é dividir o palco do ‘São João É Na RECORD Nordeste’ com tantos artistas regionais: “São artistas incríveis que eu vou poder dividir o palco. A RECORD está mostrando o que há de melhor, que é o nosso São João. A época mais esperada do ano para todos os forrozeiros e nordestinos.”

O diretor Comercial de rede da RECORD, Cláudio Barres, esteve presente nas gravações e afirma: “É muito bacana estar aqui para ver esse projeto que é superimportante pro nordestino e pro Brasil inteiro. Pessoas do país inteiro vem para o Nordeste aproveitar o São João, e isso é muito importante para cada vez mais a gente fundir nossas culturas, tradições e raízes. A RECORD, através de todas as afiliadas, tem feito isso cada vez mais. A RECORD tem a cara do Brasil e fala o sotaque do Brasil.”

Os programas serão exibidos em 01 e 02; 08 e 09; e, 15 e 16 de junho. Confira os dias e horários por emissoras afiliadas:

Antena 10 (Piauí) - domingos, às 9h

Atalaia (Sergipe) - sábados, às 14h

Cidade (Ceará) - domingos, às 10h

Cidade (Maranhão) - sábados, às 14h

Correio (Paraíba) – domingos, às 10h

Guararapes (Pernambuco) – sábados, às 13h30

Pajuçara(Alagoas) – domingos, às 10h

Record Bahia (Bahia) - domingos, às 10h

Record Cabrália (Bahia) - sábados, às 13h

Tropical (Rio Grande do Norte) - sábados, às 6h

