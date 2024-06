Show de Alceu Valença, direto do Parque do Povo, será transmitido através do projeto ‘São João é na RECORD Nordeste’ neste sábado Transmissão promete celebrar a cultura nordestina em grande estilo a partir das 23h15 através da TV aberta e PlayPlus

Divulgação TV Correio

Neste sábado (22), a partir das 23h15, as emissoras RECORD no Nordeste transmitirão, simultaneamente e ao vivo, o “São João é na RECORD Nordeste”, diretamente do Parque do Povo, em Campina Grande. A ancoragem da transmissão será realizada pela TV Correio, afiliada paraibana, com imagens do show de Alceu Valença.

Divulgação TV Correio

Linda Carvalho e Sérgio Montenegro foram escolhidos para comandar a transmissão do projeto este ano, que alcançará mais de 48 milhões de nordestinos através da TV aberta. Além disso, a transmissão também estará disponível para assinantes do PlayPlus, a plataforma de streaming do grupo RECORD, para todo o mundo.

‘’Estou super animada, e com muita vontade de mostrar a nossa linda festa junina, para o Brasil e o mundo inteiro. Sei também da nossa responsabilidade de mostrar o trabalho de tantos nordestinos que, durante todos esses anos, lutaram para manter viva a nossa história e tradição. Não posso adiantar muita coisa, mas vamos ter algumas surpresinhas para deixar a nossa transmissão ainda mais ‘’raíz’', apontou a jornalista Linda Carvalho, uma das apresentadoras da transmissão.

‘’Sem dúvida, é o maior desafio na minha carreira! Estou muito feliz pela confiança da TV Correio na semana em que completo 10 anos na empresa. Vamos fazer este projeto com muita garra, para mostrar aos telespectadores de todo o Nordeste as principais festas da região, trazendo muita alegria a todos que vão acompanhar pela TV ou streaming. Vai ser uma parceria incrível com todas as afiliadas do Nordeste! Um trabalho que será feito por uma grande equipe com o objetivo de mostrar ao público o maior São João do Mundo!’’, destacou Sérgio Montenegro, também apresentador.

O “São João é na RECORD Nordeste” é um projeto que ganhou novo formato em 2023 e, no ano passado, foi realizado com sucesso pela afiliada pernambucana TV Guararapes. Este ano, sob a direção da TV Correio, o evento promete destacar o melhor da música, tradições e gastronomia nordestinas, capturando a essência vibrante deste mês tão especial para a região.

Durante a transmissão ao vivo, o público poderá vivenciar cada detalhe das festividades juninas em todos os estados participantes, incluindo Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí, Sergipe, e as duas afiliadas da Bahia. Cada afiliada fará entradas ao vivo, enaltecendo as peculiaridades culturais e festivas de sua região.