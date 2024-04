TV Correio apresenta 3ª temporada de Cartas na Mesa O podcast é apresentado pelo carismático Fábio do Bú, que comanda A Hora do Venenoso diariamente, na TV aberta

A estreia da terceira temporada do podcast “Cartas na Mesa”, da TV Correio | RECORD acontece na próxima quarta-feira (10) direto do estúdio Correio Digital Lab, laboratório de criação de conteúdos do Sistema Correio de Comunicação.

Com o objetivo de fortalecer os laços entre os nossos comunicadores e o povo paraibano, esta edição promete prestigiar os talentosos repórteres da emissora, explorando suas trajetórias e experiências na comunicação. Marcado para o dia 10 de abril, o primeiro episódio conta com a participação de Saimon Cavalcanti e Carlos Dhaniel.

O podcast é apresentado pelo carismático Fábio do Bú, que comanda A Hora do Venenoso diariamente, na TV aberta. O público terá a oportunidade de se encantar com este bate-papo às 15h30. Através do canal do YouTube ( https://www.youtube.com/@tvcorreiooficial ) durante o mês de abril.

“Meus fuxiqueiros, estou tão ansioso quanto uma fofoca quente nos bastidores para a estreia da nova temporada! Mal posso esperar para compartilhar todas as novidades que preparamos para vocês!”, comentou Fábio do Bú.

