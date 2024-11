TV Correio comemora cobertura histórica das eleições 2024 TV Correio|Do R7 31/10/2024 - 09h19 (Atualizado em 31/10/2024 - 09h24 ) twitter

Divulgação TV Correio

Os telespectadores da TV Correio, afiliada RECORD na Paraíba, assistiram à melhor cobertura das eleições 2024 através da ampla cobertura jornalística do projeto “O Voto na Correio”. Podcasts, entrevistas, debates, flashes ao vivo e programas especiais marcaram os meses de setembro e outubro da emissora.

O Correio Debate, programa consagrado da grade da emissora, entrevistou todos os candidatos do primeiro turno e os candidatos que avançaram ao segundo turno na disputa da capital. Ainda foram entrevistados por Hermes de Luna os candidatos dos municípios da região metropolitana: Bayeux, Cabedelo e Santa Rita.

Foram exibidos ainda 8 edições especiais do programa “O Voto na Correio” nos dias, 28 de setembro; 5,6, 19, 26 e 27 de outubro com apresentação de Hermes de Luna, Linda Carvalho e Rafaelly Leite. O jornalístico tratou dos assuntos mais relevantes das eleições e sobre a ida dos eleitores às urnas. Nos dias das votações o público também ficou informado ao longo dia em flashes durante toda a programação.

Divulgação TV Correio

“O Voto na Correio” inclusive de aquecimento para os debates. Dois grandes debates foram realizados na TV Correio para a disputa da prefeitura de João Pessoa. O primeiro em 28 de setembro com os 4 candidatos cujos partidos têm representação no Congresso Nacional e o segundo no dia 19 de outubro com os candidatos Cícero Lucena (PP) e Marcelo Queiroga (PL) que disputaram a preferência do eleitor em segundo turno. Na internet os debates somam mais de 50 mil visualizações.

No canal oficial da TV Correio no Youtube foram publicados 5 podcasts inéditos e exclusivos. Sempre recebendo jornalistas, publicitários, advogados e autoridades, como a presidente do Tribunal Regional Eleitoral, a desembargadora Agamenilde Dias.

“Foram momentos onde o debate de propostas prevaleceu. Os candidatos mostraram seu preparo para mostrar ao público telespectador os projetos, as ideias, as propostas e a TV Correio contribuiu de forma decisiva para que o eleitor pudesse construir uma consciência.” disse o editor de política e apresentador da TV Correio Hermes de Luna.

“Cumprimos um papel importante para a democracia, oportunizando aos candidatos mostrar suas propostas ao eleitor para que ele pudesse fazer a melhor escolha. Fica nosso agradecimento ao público, aos candidatos, aos jornalistas e todos nossos colaboradores.” avaliou a CEO do Sistema Correio Beatriz Ribeiro.

Divulgação TV Correio