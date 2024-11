TV Correio é vice-campeã no Prêmio ABDE de Jornalismo Reportagem exibida no Correio Debate falou sobre energias renováveis TV Correio|Do R7 12/11/2024 - 09h50 (Atualizado em 12/11/2024 - 09h50 ) twitter

O apresentador e jornalista Hermes de Luna recebeu um importante reconhecimento no cenário nacional, conquistando o 2º lugar na categoria “Vídeo Regional” do Prêmio Nacional ABDE de Jornalismo. A premiação realizada pela Associação Brasileira de Desenvolvimento que contou com 157 trabalhos inscritos de 21 estados das cinco regiões do Brasil, celebra as melhores produções jornalísticas do país.

A reportagem vencedora, intitulada “As novas fronteiras das energias renováveis na Paraíba”, foi exibida no Correio Debate, programa da TV Correio, afiliada RECORD na Paraíba. O conteúdo abordou o financiamento de projetos sustentáveis que impulsionam o desenvolvimento econômico e social no estado, com um olhar atento sobre o impacto das energias renováveis na região.

Hermes de Luna, autor do projeto, expressou sua gratidão pelo trabalho colaborativo que resultou no prêmio, destacando o trabalho da equipe envolvida. “Agradeço imensamente à edição de imagens de Eufênia Coelho, pelo olhar cuidadoso e técnico, à editora geral Cristina Dias, pela sua meticulosidade, e à direção do Sistema Correio, na pessoa da CEO Beatriz Ribeiro, pela confiança depositada”, afirmou o apresentador.

A cerimônia de entrega do prêmio ocorrerá no dia 2 de dezembro, às 18h, no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, e promete reunir os maiores nomes do jornalismo e da comunicação do Brasil.

Esse reconhecimento é um reflexo do comprometimento e da dedicação na produção de conteúdos jornalísticos que não apenas informam, mas também contribuem para o desenvolvimento, transformação social e econômica do estado da Paraíba.

