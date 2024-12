TV Correio nos bairros Bayeux recebe última edição do ano com atrações e serviços TV Correio|Do R7 05/12/2024 - 15h00 (Atualizado em 05/12/2024 - 15h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Correio

Na sexta-feira (29), Bayeux, na região metropolitana de João Pessoa, recebeu a última edição do ‘TV Correio nos Bairros’ de 2024. direto do centro, no ginásio Jaime Caetano. O público teve acesso à serviços sociais gratuitos, sorteio de uma moto zero km, brindes, atração musical e interação elenco da afiliada RECORD.

Mais uma vez, a TV Correio estreita os laços e reafirma o compromisso com o povo paraibano com um dia de serviços sociais, como atendimento e orientações do Procon-PB. Na área da saúde, o evento proporcionou consulta com médico da família, aferição de pressão, teste de glicemia, testes de ist’s e vacinação em adultos e crianças através da Secretaria da Saúde de Bayeux.

Também esteve presente, a Secretaria de Trabalho e Ação Social com CadÚnico e serviços de beleza, além de orientação sobre outros benefícios fornecidos à população da cidade.

Para animar a festa, o cantor Duquinha levou diversão para a galera com os hits do forró. Os telespectadores também tiveram a oportunidade de concorrer a uma moto zero km, cestas básicas, sorteio de brindes e muito mais.

O programa “Correio Verdade” foi transmitido diretamente do ginásio do Jaime com a apresentação de Paulo Neto, e o público pôde interagir com ele e toda a turma da TV Correio. Fique ligado na programação da TV Correio, porque ano que vem tem mais! Até 2025 com o próximo “TV Correio nos Bairros”!

Divulgação TV Correio