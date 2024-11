TV Correio participa da SET Nordeste em João Pessoa As principais tendências e inovações do mercado audiovisual e da radiodifusão foram discutidas nesta quarta-feira (23) em João Pessoa durante o SET Nordeste TV Correio|Do R7 24/10/2024 - 17h30 (Atualizado em 24/10/2024 - 17h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Correio

O evento teve apoio institucional da TV Correio, afiliada à RECORD na Paraíba e foi prestigiado por executivos, gestores e técnicos da emissora.

Há 30 anos profissionais, pesquisadores e estudantes da área se reúnem nos congressos organizados pela Sociedade de Engenharia da Televisão. Esta foi a primeira vez que o regional nordeste foi sediado em João Pessoa. O encontro é uma oportunidade de reunir os desenvolvedores de tecnologia e os profissionais que trabalham com elas no dia a dia.

“No congresso a gente consegue ter feedback de como está a região, qual é a dificuldade dos profissionais aqui, quais os assuntos precisam ser debatidos, para que a gente possa, junto à SET, desenvolver melhor esses assuntos e, principalmente, promover o network.” explicou Luana Bravo, gerente de conteúdo e projetos da SET.

15 profissionais do Sistema Correio participaram do evento. “É muito importante a gente buscar a tecnologia, entender como ela pode estar nos beneficiando. O Sistema Correio tem essa característica de buscar estar à frente. Antenado com tudo que está acontecendo no mercado e no mundo.” avaliou Beatriz Ribeiro, CEO do Sistema Correio.