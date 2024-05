Mainha Mandou: nova temporada de game show estreia na TV Pajuçara

Alto contraste

Divulgação TV Pajuçara

A nova temporada do tão aguardado programa “Mainha Mandou” estreou nas telas da TV Pajuçara | RECORD, marcando o retorno de uma competição emocionante entre mães e filhos. Desde a última sexta-feira, dia 3, logo após o programa Fique Alerta, os telespectadores têm sido cativados por desafios eletrizantes, momentos emocionantes e, é claro, prêmios incríveis.

Ao longo de três episódios eletrizantes, as mães estarão completamente envolvidas, competindo de forma acirrada para acumular pontos e garantir uma posição privilegiada na corrida pelo grande prêmio final. Sob a habilidosa condução de Bruno Ventura, esta edição promete ser ainda mais emocionante, repleta de histórias inspiradoras e momentos de pura adrenalina.

Bruno Ventura compartilha sua alegria diante desta oportunidade única: “Estou verdadeiramente entusiasmado com essa chance, pois além de me conectar com a plateia, tenho o privilégio de conviver com três incríveis mães, cada uma com sua própria história de superação, coragem e vitalidade”.

Mariangela Valença, coordenadora de Marketing do Pajuçara Sistema de Comunicação (PSCOM), enfatiza a proposta inclusiva do programa, que visa proporcionar entretenimento para toda a família: “Esta é uma oportunidade para que mães e filhos se divirtam juntos, torcendo e compartilhando momentos únicos ao nosso lado”. Preparem-se para uma temporada repleta de diversão e emoção, onde laços familiares são fortalecidos e o espírito de competição ganha um novo significado.

Esta temporada do “Mainha Mandou” não apenas entretém, mas também fortalece os laços familiares e promove a diversão para todas as idades. Acompanhe até o dia 17 de maio (sexta-feira), logo após o programa Fique Alerta e mergulhe nesta divertidíssima jornada de competição entre mães e filhos.

