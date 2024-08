Promovido pela TV Pajuçara, III Encontro Ser Educacional reúne 12 emissoras RECORD TV Pajuçara|Do R7 26/08/2024 - 12h36 (Atualizado em 26/08/2024 - 12h36 ) ‌



Divulgação TV Pajuçara

A TV Pajuçara promoveu, nessa quinta (22) e sexta-feira (23) um encontro que reuniu, em Recife emissoras ligadas à RECORD, ou “praças”, como são chamadas, numa troca de experiências que mantém parceria com o Grupo Ser Educacional. A ideia do encontro é deixar o cliente mais próximo das oportunidades de mídia que geram mais resultados para suas unidades educacionais.

Nesta terceira edição, 12 emissoras marcaram presença, sendo de: Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Curitiba, Itabuna, Aracaju, Teresina, Fortaleza, Recife, João Pessoa e Maceió.

A TV Pajuçara é a praça responsável por negociar as mídias do cliente para todas as unidades do país. A partir daí as demais praças apresentam os projetos com foco no segundo semestre de 2024 e para todo o ano de 2025.

O diretor executivo do Pajuçara Sistema de Comunicação (PSCOM), Leonardo Sampaio, falou sobre a relevância do encontro. “Esse é o momento em que o cliente tira as dúvidas, sugere e cria também algo customizado para um melhor desempenho na praça que atua. Esse ano foi muito especial porque além da presença de Bruno Burgos, diretor nacional de marketing do Grupo Ser Educacional, a gente pode contar na abertura com o CEO do Grupo, Jânyo Diniz, que falou sobre os desafios no mercado de educação e a preocupação do Grupo SER EDUCACIONAL em trabalhar a empregabilidade dos alunos no mercado. Um exemplo é a plataforma Peixe 30, que aproxima as empresas de quem quer um emprego, onde o candidato tem que fazer um vídeo de 30 segundos, apresentando-se aos empregadores”, ressaltou Sampaio.

‌



“Para nós, é uma oportunidade única de pensarmos junto com o cliente em como a força da nossa audiência e a criatividade dos nossos projetos especiais podem ser potencializados para gerar mais resultados para as unidades educacionais do Grupo Ser Educacional, seja fortalecendo a marca ou mesmo com a conversão direta para novos alunos”, disse o Gerente Comercial & Marketing do PSCOM, Anthony Campos.

Veja imagens do encontro: