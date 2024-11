1ª Edição do TV Tropical nos Bairros é um sucesso na Zona Norte de Natal Programa ao vivo reúne serviços e atrações culturais para a comunidade TV Tropical|Do R7 30/10/2024 - 11h56 (Atualizado em 30/10/2024 - 11h56 ) twitter

Divulgação TV Tropical

A primeira edição do TV Tropical nos Bairros foi um sucesso, realizado no complexo cultural da UERN, na zona norte de Natal, o bairro mais populoso da capital. O evento contou com uma série de ações sociais oferecidas em parceria com Fecomércio, SESC RN e SENAC RN, além de muita música e entretenimento.

O público pôde curtir apresentações de artistas locais como Pedro Lyan, DK Batidão e Lucas Boquinha, além da distribuição de brindes e uma tarde repleta de diversão. A equipe de apresentadores da TV Tropical marcou presença, proporcionando momentos de interação e proximidade com o público.

Um dos destaques do evento foi a batalha de barbeiros, que reuniu grandes profissionais em uma disputa nas categorias de corte livre e desenho. A TV Tropical foi a primeira emissora do Rio Grande do Norte a transmitir ao vivo uma batalha desse tipo, reforçando seu compromisso com a inovação e a valorização de talentos locais.

A TV Tropical nos Bairros já entrou oficialmente no calendário de ações da emissora, consolidando-se como um evento de impacto social e cultural, promovendo o entretenimento e aproximando a comunidade.

Divulgação TV Tropical