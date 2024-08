Ação “Pitstop Troque a Sua Bag” TV Tropical realiza ação com muita música, distribuição de brindes e a presença animada dos apresentadores TV Tropical|Do R7 26/08/2024 - 17h16 (Atualizado em 26/08/2024 - 17h16 ) ‌



No sábado, 17 de agosto, a TV Tropical, em parceria com a SOS Rastreamento e SOS Farma, realizou o pitstop “Troque sua Bag”, uma iniciativa voltada para valorizar os motoboys que fazem as entregas acontecer. O evento, teve como objetivo melhorar os equipamentos desses profissionais, contou com a participação de mais de 500 entregadores, que tiveram suas bags renovadas em uma manhã descontraída na frente da TV Tropical.

A ação, marcada por muita música, distribuição de brindes e a presença animada dos nossos apresentadores, foi um sucesso. O evento começou às 10h e se estendeu até às 13h.