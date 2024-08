Eleições 2024 na TV Tropical Reportagens especiais, rodada de entrevistas e propostas dos candidatos TV Tropical|Do R7 26/08/2024 - 17h27 (Atualizado em 26/08/2024 - 17h27 ) ‌



Divulgação TV Tropical

A TV Tropical realizou uma série de reportagens especiais com os candidatos a prefeito de Mossoró, a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, com o objetivo de manter os telespectadores bem informados sobre as propostas de cada candidato. As exibições começaram na segunda-feira (26/08) e vão até sexta-feira (30/08), no programa RN no Ar, às 8h.

Além das matérias especiais, haverá uma rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Natal, a capital do estado. Nossa apresentadora, Mara Godeiro, conduzirá as entrevistas, apresentando aos eleitores as expectativas e propostas de cada candidato. Essa rodada de entrevistas terá início na primeira semana de setembro.