Programa “Tudo com Priscilla Freire” Estreia Estúdio Novo O novo espaço conta com cores inovadoras, estruturas orgânicas, um jardim vertical e uma cozinha completa, proporcionando aos telespectadores tardes repletas de gastronomia e descontração. TV Tropical|Do R7 26/08/2024 - 11h37 (Atualizado em 26/08/2024 - 12h13 ) ‌



Divulgação TV Tropical

O programa de entretenimento mais assistido do Rio Grande do Norte, “Tudo com Priscilla Freire”, está de cara nova! Agora com um estúdio moderno e sofisticado, a mudança trouxe uma mobília de estilo contemporâneo, criada em parceria com a arquiteta Dalliane Queiroz. O novo espaço conta com cores inovadoras, estruturas orgânicas, um jardim vertical e uma cozinha completa, proporcionando aos telespectadores tardes repletas de gastronomia e descontração.

Após um período de férias, a apresentadora Priscilla Freire retornou com uma grande celebração: o lançamento do novo estúdio, com a participação da banda Circuito Musical e atrações gastronômicas imperdíveis. Um sucesso!