Tem estreia na tela da TV Tropical

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Tropical

Apresentado por Tiago Medeiros, o “repórter aventura” vai ao ar todos os domingos, às 8:30, trazendo paisagens deslumbrantes e esportes radicais que vão tirar seu fôlego.

Tiago Medeiros, conhecido por seu espírito aventureiro e carisma, desbravara lugares incríveis, mostrando o melhor de cada destino e proporcionando ao público uma experiência emocionante e inspiradora. De montanhas majestosas à praias paradisíacas, cada episódio do “repórter aventura” será uma nova oportunidade de explorar o mundo sem sair de casa.

“Garanto que as manhãs de domingo dos nossos telespectadores não serão mais as mesmas. Imagine acordar e em um clique no controle remoto poder viajar para lugares completamente fora de rota. Viver experiências únicas redescobrindo destinos que você talvez até já tenha visitado. Essa vai ser a essência do repórter aventura e meu grande desafio na criação do conteúdo”.

Marque na sua agenda e não perca a estreia de “repórter aventura” no dia 7 de julho, às 8:30, na TV Tropical | RECORD. Prepare-se para viver grandes aventuras e descobrir os melhores destinos ao lado de Tiago Medeiros.