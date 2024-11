AERO RUN 2024: Uma corrida nas alturas na Base Aérea de Belém Organizada pela Chip Belém e RECORD Belém, a corrida proporcionou uma experiência única que uniu saúde, superação e interação entre marcas e público. Record Belém|Do R7 07/11/2024 - 09h23 (Atualizado em 07/11/2024 - 09h36 ) twitter

Divulgação RECORD Belém

No dia 2 de novembro, Belém recebeu a AERO RUN 2024, uma corrida que reuniu 2500 atletas em um percurso de 5 km dentro da Base Aérea, com largada às 17h e um pôr do sol deslumbrante como cenário. Organizada pela Chip Belém e RECORD Belém, a corrida proporcionou uma experiência única que uniu saúde, superação e interação entre marcas e público.

Patrocinadores e parceiros tiveram ampla visibilidade, com exposição em kits, medalhas e stands, além de ampla cobertura de mídia, o que gerou excelente retorno de imagem. A AERO RUN posiciona-se como um evento estratégico para marcas que buscam engajamento com um público ativo e comprometido com o bem-estar.

A RECORD Belém agradece aos parceiros pela confiança e já inicia o planejamento da próxima edição, que promete novas oportunidades para marcas interessadas em associar-se ao esporte e à qualidade de vida.





Confira a matéria: https://youtu.be/awPkhLvjnmU

Divulgação RECORD Belém