Belém sedia o Encontro das Emissoras RECORD Norte e impulsiona novas oportunidades de negócios O evento também serviu como imersão na biodiversidade e na cultura da região Record Belém|Do R7 05/12/2024 - 18h04 (Atualizado em 05/12/2024 - 18h21 )

Divulgação RECORD Belém

Belém foi palco do último Encontro das Emissoras RECORD Norte de 2024, reunindo representantes das emissoras que integram a rede, clientes e nomes do mercado publicitário local. O evento, sediado pela RECORD Belém em parceria com a Superintendência de Rede da RECORD, destacou-se pelo alinhamento estratégico e comercial, além de promover novas oportunidades de negócios.

“O Encontro RECORD Emissoras visa o crescimento orgânico da rede, garantindo que a programação local ganhe mais destaque no cenário nacional, enquanto valorizamos e reverberamos as pautas regionais”, afirmou André Dias, Superintendente de Rede da RECORD.

O encontro também serviu como imersão na biodiversidade e na cultura do Norte. Um dos momentos mais marcantes foi o passeio de barco até a Ilha do Combu, onde os participantes puderam desfrutar da autêntica culinária paraense e se encantar com o carimbó, ritmo típico da região.

Márcio Alves, diretor executivo da RECORD Belém, ressaltou a relevância de sediar o evento: “Queremos levar a informação sobre o Pará além das nossas fronteiras. Mostrar as nossas riquezas e a nossa cultura para todo o Brasil, com a credibilidade da RECORD”.

Durante o evento, Anderson Sousa, Diretor da Record News, anunciou uma importante novidade para o Pará. “Em breve, a Record News terá um espaço local com programação exclusiva, incluindo boletins e noticiários voltados apenas para o estado”, revelou.

Outro ponto alto foi a presença de Bruno Chagas, secretário adjunto da SECULT, que destacou a importância da COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas que será realizada em Belém, em novembro de 2025. Ele reforçou o papel estratégico do estado no cenário global e o impacto positivo que eventos como esse trazem para a região.

O Encontro das Emissoras RECORD Norte reafirmou a força e integração da rede, consolidando a Record como a emissora que “tem a cara do Brasil.

Divulgação RECORD Belém