Mídia Day RECORD Belém

No último dia 19, a RECORD BELÉM promoveu o aguardado “Mídia Day”, um evento que se destacou pela sua sofisticação e integração entre profissionais da área de comunicação. Realizado na área gourmet da emissora, o evento reuniu mídias das principais agências de Belém, proporcionando uma noite de confraternização e networking.

A cerimônia contou com a presença do diretor executivo da RECORD Belém, Sr. Marcelo Almeida, que ressaltou a importância da parceria entre a emissora e as agências de publicidade. Também esteve presente o diretor comercial e de marketing, Nilson Andrade, que agradeceu a colaboração contínua dos mídias e destacou os novos projetos e iniciativas da Record para o próximo semestre, além dos apresentadores da casa.

Além dos diretores, o evento teve a participação ativa dos colaboradores da RECORD que lidam diariamente com os mídias das agências. Esses profissionais puderam estreitar os laços com os convidados, discutindo tendências de mercado e compartilhando experiências.

A programação da noite foi cuidadosamente elaborada para garantir momentos de descontração e entretenimento. Uma apresentação regional de voz e violão trouxe um toque cultural e acolhedor, encantando os presentes com musicas bastantes conhecida pelos paraenses. Para adicionar um elemento de inovação e surpresa, robôs futuristas animaram a festa, interagindo com os convidados e proporcionando momentos inesquecíveis.

Um dos pontos altos da noite foi o sorteio de brindes, que incluiu sorteio para o show do Fábio Junior em Belém, óculos de sol, além de vale compras, tudo cuidadosamente selecionado para agradar aos mídias presentes. A cada sorteio, a expectativa e a animação tomavam conta do ambiente, reforçando o clima de celebração.

O “Mídia Day” da RECORD BELÉM foi mais do que um evento de confraternização; foi uma oportunidade para reconhecer e valorizar o trabalho dos profissionais de mídia, essenciais para a comunicação e o marketing da região. A RECORD BELÉM reafirmou seu compromisso com a inovação e a excelência, destacando-se como uma parceria confiável e dinâmica no mercado de comunicação.