Outubro Rosa na RECORD Belém: Juntos pela prevenção e pelo cuidado Na RECORD Belém, o mês do outubro Rosa ganhou um espaço especial com um evento realizado na charmosa área gourmet da emissora. Record Belém|Do R7 07/11/2024 - 09h32 (Atualizado em 07/11/2024 - 09h43 )

Divulgação RECORD Belém

Em um ambiente acolhedor, decorado em tons de rosa para reforçar o simbolismo da campanha, colaboradores e colaboradoras participaram de uma palestra enriquecedora voltada para a conscientização e prevenção do câncer de mama. O encontro foi conduzido por uma especialista da área de saúde, que abordou a importância dos cuidados preventivos, o diagnóstico precoce e os principais fatores de risco da doença.

Durante a palestra, houve espaço para perguntas e reflexões, onde a equipe pôde compartilhar experiências e tirar dúvidas, fortalecendo a união em torno da causa. E para tornar o momento ainda mais especial, ao final do evento, as colaboradoras participaram de um sorteio com brindes cuidadosamente selecionados, que incluíam itens de autocuidado e bem-estar, reforçando a importância de cuidar de si e de valorizar a saúde diariamente.

Esse evento não só trouxe informações essenciais sobre o câncer de mama, mas também demonstrou o compromisso da Record Belém em apoiar e promover a saúde e o bem-estar de seus colaboradores. A iniciativa reforça o papel da empresa como agente de transformação social, engajada em causas que fazem a diferença na vida das pessoas e na sociedade.





Confira a matéria: https://youtu.be/fZ_xibwt1U4

Divulgação RECORD Belém