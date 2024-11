RECORD BELÉM realiza o encontro “Parceria de Valor” A RECORD Belém segue à frente como parceira estratégica, oferecendo uma plataforma de alcance e relevância para que suas marcas e ideias ecoem por toda a região. Record Belém|Do R7 06/11/2024 - 18h26 (Atualizado em 07/11/2024 - 09h38 ) twitter

Divulgação RECORD Belém

No dia 28 de outubro, a RECORD Belém promoveu o evento “Parceria de Valor”, um almoço exclusivo realizado na sede da emissora, reunindo representantes de grandes instituições do estado como FAEPA, FIEPA, ACP, FACIAPA, FECOMÉRCIO, SEBRAE, OCB, CRA e CRC. A ocasião foi marcada por discursos inspiradores e pelo fortalecimento de laços estratégicos com importantes setores que impulsionam o desenvolvimento do Pará.

Márcio Alves, Diretor Executivo da RECORD Belém, deu as boas-vindas aos convidados com uma fala que ressaltou a emissora como o canal de comunicação ideal para dar voz aos projetos das instituições parceiras. “A RECORD Belém se dedica a ser o elo entre as iniciativas de cada uma dessas entidades e a sociedade paraense. Juntos, podemos criar pontes de valor para o desenvolvimento e crescimento da nossa região”, destacou.

O deputado Fábio Freitas, presente no encontro, também enfatizou a importância da RECORD Belém para o fortalecimento das ações institucionais no estado. Segundo ele, a emissora é uma verdadeira parceira do crescimento do Pará, sendo um veículo essencial para a visibilidade e o impacto de grandes projetos.

“Parceria de Valor” marca mais uma etapa no compromisso da RECORD Belém em apoiar instituições e empresas que compartilham a missão de promover avanços significativos para a sociedade paraense. A RECORD Belém segue à frente como parceira estratégica, oferecendo uma plataforma de alcance e relevância para que suas marcas e ideias ecoem por toda a região.

Confira a matéria: https://www.youtube.com/watch?v=6q2i8J0T13k

Divulgação RECORD Belém