RECORD CONECT: Reúne lideranças do mercado publicitário em evento exclusivo. Entre os destaques da programação, o evento contou com uma apresentação de Aline, executiva da Kantar Ibope Media, que trouxe um panorama completo e atualizado sobre o mercado televisivo na região Norte Record Belém|Do R7 06/11/2024 - 18h34 (Atualizado em 07/11/2024 - 09h37 ) twitter

Dia 30 de outubro a RECORD Belém recebeu em sua sede, lideranças do mercado publicitário para uma noite de networking, a cerimônia foi conduzida pela apresentadora Amanda Pereira, uma das personalidades mais queridas da emissora, que trouxe leveza e dinamismo ao evento. Além disso, o casting de apresentadores da RECORD Belém esteve presente, proporcionando um ambiente de integração entre os profissionais da TV e os executivos publicitários.

Entre os destaques da programação, o evento contou com uma apresentação de Aline, executiva da Kantar Ibope Media, que trouxe um panorama completo e atualizado sobre o mercado televisivo na região Norte. Aline abordou dados de audiência e comportamento do público, compartilhando insights valiosos sobre a força da televisão como mídia de impacto no cotidiano das pessoas. Foram apresentados recortes específicos sobre o perfil da audiência, tendências de consumo e as preferências locais, proporcionando aos convidados uma visão aprofundada e estratégica do setor.

Para o diretor executivo da RECORD Belém, Márcio Alves, o RECORD CONECT cumpre um papel essencial de aproximação com o mercado: “Nosso objetivo é abrir canais de comunicação mais diretos com as agências e discutir o papel transformador da mídia local no desenvolvimento da região. Queremos mostrar que a RECORD Belém está comprometida em evoluir junto com o mercado, trazendo inovação, relevância e credibilidade em cada um dos nossos projetos.”

O RECORD CONECT reafirmou o compromisso da RECORD Belém em contribuir com o crescimento e desenvolvimento do mercado publicitário na região, proporcionando um espaço de interação e colaboração entre todos os envolvidos.

Confira a matéria: https://www.youtube.com/watch?v=9MFhg1qIdgs

