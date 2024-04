3ª edição do Bora de Bike é sucesso em Manaus! O evento reuniu ciclistas de diferentes regiões do Amazonas para pedalar na Zona Oeste da Cidade de Manaus

Divulgação RECORD Manaus

No último domingo (21), ciclistas de diferentes regiões do Amazonas pedalaram na Ponta Negra, Zona Oeste da Cidade de Manaus. O Bora de Bike está em sua 3ª edição, reunindo ciclistas para um trajeto de 7km, mostrando a importância do uso consciente da bicicleta como meio de transporte e como prática saudável.

O Bora de Bike, realizado pela RECORD Manaus, tem o objetivo de ser um dos mais relevantes eventos de ciclismo da Região Norte.

O Amazonas No Ar é de segunda a sexta, a partir das 06h30. Comando pela Larissa Santiago, é responsável por trazer informações em tempo real sobre o trânsito da capital, com ações interativas, além das primeiras notícias do dia.

Na hora do almoço, tem o Balanço Geral Manaus, a partir das 10h50 e aos sábados a partir de 12h. Comandado por Wésllen Tecchio, o programa transita entre o jornalismo e o entretenimento, mostrando reportagens exclusivas, denúncias, flagrantes e assuntos que mexem com o dia a dia das comunidades.

Para encerrar o dia com informação com credibilidade, o Amazonas RECORD entra em ação, de segunda a sexta, a partir das 17h50. Comando por Natalia Teodoro, o telejornal mescla notícias de polícia, cidades, oportunidades de emprego e séries de reportagens especiais.

