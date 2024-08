4ª edição do Bora de Bike conquista Manaus! Ciclistas tomaram as ruas de Manaus com muita energia e alegria na 4ª Edição do Bora de Bike. Record Manaus|Do R7 28/08/2024 - 17h39 (Atualizado em 28/08/2024 - 18h09 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Divulgação RECORD Manaus

No último domingo (25/08), a Ponta Negra foi palco da 4ª edição do Bora de Bike, reunindo centenas de ciclistas que encararam um percurso de 7km, no calor típico Manauara, com muita disposição. O evento celebrou o espírito esportivo e a união entre os participantes, além de reforçar o pedal como uma prática saudável, proporcionando uma manhã de pedalada com muita energia e clima de confraternização.

Após a pedalada o público presente pode se divertir ao som de muito rock’n roll ao som da banda Oficial 80.

Com grande adesão do público, a edição foi um sucesso, mostrando que o Bora de Bike continua a crescer e conquistar espaço no calendário do amazonense.

Programação Record Manaus

‌



O Amazonas No Ar é de segunda a sexta, a partir das 06h30. Comando pela Larissa Santiago, é responsável por trazer informações em tempo real sobre o trânsito da capital, com ações interativas, além das primeiras notícias do dia.

Na hora do almoço, tem o Balanço Geral Manaus, a partir das 10h50 e aos sábados a partir de 12h. Comandado por Allison Mota, o programa transita entre o jornalismo e o entretenimento, mostrando reportagens exclusivas, denúncias, flagrantes e assuntos que mexem com o dia a dia das comunidades.

‌



Para encerrar o dia com informação com credibilidade, o Amazonas Record entra em ação, de segunda a sexta, a partir das 17h50. Comando por Natalia Teodoro, o telejornal mescla notícias de polícia, cidades, oportunidades de emprego e séries de reportagens especiais.

Publicidade 1 / 8 ‌



‌



‌



‌



‌

Divulgação RECORD Manaus