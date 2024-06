5ª Edição do RECORD Manaus Nos Bairros Acontece na Zona Leste de Manaus

Alto contraste

A+

A-

Divulgação RECORD Manaus Felipe Martins

No último sábado (22), a 5ª edição do RECORD Manaus Nos Bairros movimentou o bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Comandado pelos apresentadores Allison Mota e Natalia Teodoro, o evento foi um sucesso, proporcionando um dia repleto de atividades para os moradores da região.

Desde as primeiras horas da manhã, o público pôde desfrutar de uma programação variada, que incluiu música ao vivo, dinâmicas interativas, e diversas premiações. O evento também contou com entradas ao vivo para o Balanço Geral Manaus, apresentado por Larissa Santiago, trazendo ainda mais visibilidade e emoção para a comunidade local.

Divulgação RECORD Manaus

Além da diversão, os participantes tiveram acesso a uma série de serviços gratuitos oferecidos pelos nossos parceiros. Na área da saúde, foram disponibilizados atendimentos com o clínico geral Manoel Mecias e o fisioterapeuta Thiago Cavalcante. Já em beleza e bem-estar, os presentes puderam aproveitar atendimentos variados para se cuidar e relaxar. A educação também esteve presente com ações promovidas por instituições como a Uninorte Intlink e a Centec.

Divulgação RECORD Manaus Felipe Martins

No palco, a animação ficou por conta do instrutor de zumba Márcio Prata, que fez o público dançar e se exercitar. O DJ Felp Antunes manteve a energia lá em cima com seus sets contagiantes, enquanto Marcus Lima trouxe o melhor do samba e pagode. O boi-bumbá, símbolo da cultura amazonense, também marcou presença com a carisma e energia de André Vaz.

Publicidade

O evento contou com o apoio fundamental de Águas de Manaus, Centec, MF Refeições, Idevicom, Uninorte Intlink e Fiber, Clínico Geral (Manoel Mecias) e Fisioterapeuta (Thiago Cavalcante). Os patrocinadores Bemol Farma, Ramsons, Baratão da Carne e Gráfica Xpress foram essenciais para o sucesso da iniciativa.

A 5ª edição doRECORD Manaus Nos Bairros reafirmou o compromisso da RECORD Manaus em promover a integração social e o bem-estar das comunidades locais, oferecendo entretenimento e serviços essenciais em um dia memorável para todos os participantes.

Publicidade

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Divulgação RECORD Manaus