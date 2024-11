RECORD Manaus Comemora Mudança de Canal em Grande Estilo Celebração no Hotel Tropical Executive marca a mudança para o 15.1 da RECORD Manaus Record Manaus|Do R7 23/10/2024 - 17h59 (Atualizado em 23/10/2024 - 18h28 ) twitter

Na última terça-feira, 22 de outubro, a RECORD Manaus celebrou a mudança de seu sinal para o canal 15.1 com uma festa memorável no Hotel Tropical Executive. A cerimônia reuniu diversos empresários e autoridades governamentais do Estado do Amazonas, além do Presidente Nacional da RECORD, Luiz Cláudio Costa, o Assessor Executivo Veríssimo de Jesus e o Superintendente de Rede da RECORD André Dias.

A mudança de canal representa um marco significativo na história da emissora, que busca estreitar ainda mais os laços com o público local.

Durante a celebração, Luiz Cláudio Costa destacou a importância da nova fase da RECORD Manaus, que agora no 15.1 estará mais próximo do público Manauara e continuará com o compromisso de oferecer uma programação mais próxima da realidade e das necessidades da população local.

O governador Wilson Lima também fez questão de parabenizar a emissora pela iniciativa, ressaltando o papel da mídia na construção de uma sociedade mais informada e inteligente. “Estou vindo aqui para reconhecer o trabalho que a RECORD tem feito nesse sentido de seriedade, que tem trabalhado a informação, mas não somente a informação pela informação, mas a contribuição que tem dado para que a gente possa formar uma sociedade cada vez mais consciente”, afirmou.

A festa contou com um coquetel repleto de delícias regionais e um DJ que animou os convidados, celebrando não apenas a mudança de canal, mas também um futuro promissor para a emissora na região. Com essa nova etapa, a Record Manaus espera fortalecer ainda mais sua presença e relevância no cenário televisivo amazonense.

