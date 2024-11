RECORD Manaus realiza campanha de conscientização sobre o Outubro Rosa Quarta rosa: um gesto de amor e cuidado Record Manaus|Do R7 24/10/2024 - 10h40 (Atualizado em 24/10/2024 - 11h02 ) twitter

Divulgação RECORD Manaus

O mês de outubro é internacionalmente dedicado à conscientização sobre o câncer de mama, e a Record Manaus não ficou de fora dessa causa. A emissora, comprometida com a responsabilidade social e a disseminação de informações, convidou a Enfª Andreza Marinho para uma roda de conversa com as colaboradas da emissora acerca da importância da prevenção do câncer de mama.

Andreza ressaltou sobre a importância dos exames periódicos e da importância da atividade física no combate ao câncer de mama.

Divulgação RECORD Manaus

Trouxemos também a Especialista em reconstrução de sobrancelhas Waleska Fernandes, que deixou nossas colaboradoras ainda mais radiantes com um lindo trabalho de design de sobrancelha, reforçando que cuidar de si mesma é um ato de amor.

Divulgação RECORD Manaus

