RECORD Manaus realiza campanha de conscientização sobre o Novembro Azul Autocuidado é coisa de Homem. Record Manaus|Do R7 25/11/2024 - 18h05 (Atualizado em 25/11/2024 - 18h21 )

Divulgação RECORD Manaus

O mês de novembro é dedicado à conscientização e prevenção ao câncer de próstata, e a RECORD Manaus não ficou de fora dessa causa. A emissora, comprometida com a responsabilidade social e a disseminação de informações, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA contou com o Enfermeiro Edicarlos Gomes para uma roda de conversa que trouxe informações valiosas, sobre prevenção e cuidados com a saúde masculina, e a importância da atividade física para prevenção ao câncer de próstata.

E para tornar esse momento ainda mais especial, contamos com os barbeiros Lucas e Pedro da Comunidade Viver Melhor que estiveram disponíveis de 14h00 às 16h30 para cuidar do visual dos nossos colaboradores, reforçando a importância do autocuidado masculino!

share Divulgação RECORD Manaus