Confirmado: Debate da SIC TV entre Mariana Carvalho e Léo Moraes acontece no sábado, 19 de outubro O Debate da SIC TV será transmitido pela televisão aberta, parabólica digital e por assinatura, além de rádio e internet a partir das 8 da noite SIC TV|Do R7 17/10/2024 - 09h22 (Atualizado em 17/10/2024 - 09h22 ) twitter

Está chegando a hora! No sábado, dia 19 de outubro, às 20h, o Estúdio Auditório Sérgio Mello será palco do segundo debate das Eleições Municipais de Porto Velho.

Mariana Carvalho (União Brasil) e Léo Moraes (Podemos) irão se enfrentar em um debate que promete decidir o pleito na capital de Rondônia

Com a mediação do jornalista André Oliveira, que demonstrou equilíbrio e controle no primeiro turno, destacando a capacidade dos jornalistas de Rondônia em conduzir grandes debates, o evento será transmitido ao vivo pela SIC TV, canal 11.1, e em multiplataforma.

SIC TV, canal 11.1 (TV aberta)

Sat HD Regional (Parabólica)

Claro TV: 411.2

NET Claro: 518

Sky: 311.1

Parecis FM, dial 98.1

Site oficial da Parecis FM: parecisfm.com

Aplicativo da Parecis FM: parecisfm.com/aplicativo

Canal do YouTube da SIC TV: youtube.com/canalsictv

Site da afiliada Record em Rondônia: sictv.com.br/aovivo

Não perca o Debate da SIC TV - 2º Turno

🔔 Ative as notificações no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=tBvQpCliBi4