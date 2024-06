Nova pesquisa KANTAR IBOPE MEDIA 2024 confirma vice-liderança geral da SIC TV e picos no primeiro lugar

Alto contraste

A+

A-

Divulgação SIC TV Marca da SIC TV, afiliada RECORD em Rondônia

VICE-LIDERANÇA CONSOLIDADA

A Kantar IBOPE Media realiza pesquisas em todo o Brasil, assim como internacionalmente, abrangendo 15 países, sendo a principal fonte de dados para investimento em mídia na América Latina. Seus dados mais recentes, disponibilizados neste mês de maio de 2024, confirmam a posição consolidada de vice-liderança da SIC TV pela sexta vez. Desde 2019, a SIC TV supera o SBT em Rondônia.

Divulgação SIC TV

ALMOÇO CADA VEZ MAIS DISPUTADO

A segunda faixa nobre da televisão aberta revela uma batalha acirrada entre a SIC TV, afiliada da Record em Rondônia, e a Rede Amazônica (Globo). A SIC TV continua atraindo mais audiência do que a soma da TV Norte (SBT), Rondovisão (Band), Rede TV Rondônia e demais canais abertos. O ponto alto da SIC TV foi a conquista da liderança sobre a Globo em dois dias da semana durante o Balanço Geral Rondônia de Augusto José.

Publicidade

Já o Câmera Mais, lidera a audiência no público AB, com mais que o dobro da audiência da Rede Amazônica. Além de ter atingido pico de liderança na audiência geral em um dos dias da semana pesquisada.

“Estamos testemunhando um momento crucial na televisão aberta de Rondônia, com intensas movimentações de mercado, entrada de novos players e um público cada vez mais exigente e focado em consumir conteúdos de identificação regional. Sinto que estamos no caminho certo, sendo uma força de Rondônia para Rondônia”, declarou Márlon Leoni, vice-presidente do Grupo SIC.

Publicidade

Divulgação SIC TV Bastidores do Papo de Redação, programa de debate dos sábados da SIC TV

SÁBADOS COM A SIC TV

Os sábados continuam sendo marcados pela vice-liderança absoluta da SIC TV, com uma programação mais ousada, que inclui jornalismo, debates e temas sobre qualidade de vida, altamente relevantes para os rondonienses.

Publicidade

Divulgação SIC TV Nátally Missias e Everton Leoni apresentam o SIC News em horário nobre

HORÁRIO NOBRE DA SIC TV TAMBÉM EM SEGUNDO LUGAR

Desde o Cidade Alerta Rondônia, que eleva a audiência para os demais programas, até o respeitado Jornal da Record, SIC News, novelas e reality shows, a afiliada da Record em Rondônia mantém firmemente o segundo lugar em audiência.

Divulgação SIC TV Thales Róger, Luana Najara e Renata Beccária no Câmera Mais

DESTAQUES NAS PRODUÇÕES LOCAIS

A SIC TV emplaca 5 programas entre os 10 mais assistidos nas produções locais. O Balanço Geral Rondônia se destaca como o terceiro programa local mais assistido de Porto Velho, seguido por Papo de Redação, SIC News, Câmera Mais e Cidade Alerta Rondônia.

“Priorizamos sempre uma programação regional de qualidade, produzida aqui em Rondônia, com profissionais locais. Nossos apresentadores sempre figuram entre os mais citados em qualquer pesquisa, resultado do baixo índice de rotatividade de apresentadores e de uma seleção criteriosa de repórteres, produtores e outros profissionais dos bastidores”, acrescenta Jorge Henrique Damschi, gerente de marketing do Grupo SIC.

Divulgação SIC TV Clévis Serafim nos bastidores do SIC Rural

SIC TV DISPUTA A LIDERANÇA NO CAMPO

O SIC Rural conquistou uma audiência avassaladora, garantindo a vice-liderança no horário. No ranking dos programas locais do gênero, empata tecnicamente em primeiro lugar com o Rondônia Rural da Rede Amazônica (Globo). Em relação ao terceiro colocado geral no gênero, o SGC Agro, a SIC TV registra cinco vezes mais audiência.

Divulgação SIC TV Visão aérea da sede do Grupo SIC em Porto Velho

GRUPO SIC: AVANÇO CONSISTENTE

O saldo é positivo e posiciona a SIC TV e todo o Grupo SIC como a melhor relação custo-benefício do mercado, conforme afirma o presidente do grupo, Everton Leoni:

“Conquistar a vice-liderança por tantos anos consecutivos em um mercado extremamente competitivo é muito motivador para nosso grupo de comunicação, mas isso não nos tornará complacentes. Continuaremos investindo e crescendo em todas as plataformas em que atuamos: nas 19 emissoras de televisão, nas 4 emissoras de rádio e nas mídias sociais, onde lideramos os números frente à concorrência.”

FONTE: KANTAR IBOPE MEDIA - INSTAR ANALYTICS - PRAÇA PORTO VELHO. PERÍODO DE 10/04/2024 A 16/04/2024. EMISSORA BASE: TOTAL DE LIGADOS - DADOS DOMICILIARES, ÍNDICES: SHR%; RAT%; RAT#; COV#; NÚMEROS DOMICILIARES E INDIVIDUAIS – COMPETIÇÃO ENTRE PROGRAMAS / COMPETIÇÃO ENTRE FAIXAS HORÁRIAS

Conheça a SIC TV, a TV que reflete a essência de Rondônia: