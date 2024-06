Programa Câmera Mais surpreende mais uma vez e atinge liderança em picos de audiência

SIC TV |Do R7

Divulgação SIC tv

Sucesso é ficar 17 anos no ar!

O Câmera Mais, apresentado pelo trio Luana Najara, Renata Beccária e Thales Róger entrou no ar em abril de 2007 e segue firme sendo o companheiro dos rondonienses pelas manhãs de segunda a sexta-feira. O programa se destaca por sua versatilidade, unindo elementos do jornalismo a áreas como comportamento, saúde, estética, culinária, economia doméstica, cultura e cuidados com os animais de estimação.

Resultados de audiência

O Câmera Mais continua mostrando sua força: a média de telespectadores ligados, só em Porto Velho, é de mais de 7.000 por minuto. O acumulado de telespectadores diferentes que assistiram o programa é de mais de 30.000 em apenas uma semana de exibição. Durante a semana da pesquisa a atração conquistou a liderança geral da audiência por 30 minutos. O resultado disponibilizado pela Kantar Ibope Media 2024 mostra que o programa tem mais público que a terceira, quarta e quinta colocadas, somadas.

Divulgação SIC tv

Líder de Audiência no público AB, conheça o perfil do Câmera

Na faixa etária, o programa concentra sua audiência no público acima dos 18 anos, com destaque ainda maior para o público acima dos 35 anos, que representam mais de 85% da audiência. Já os domicílios atingidos estão bem distribuídos pelas classes sociais, porém com um destaque: somos líderes nas classes A e B.

A pesquisa Kantar Ibope Media 2024

A Kantar IBOPE Media realiza pesquisas em todo o Brasil, assim como internacionalmente, abrangendo 15 países, sendo a principal fonte de dados para investimento em mídia na América Latina. Seus dados mais recentes, disponibilizados neste mês de maio de 2024, confirmam a posição consolidada de vice-liderança da SIC TV pela sexta vez. Desde 2019, a SIC TV supera o SBT em Rondônia.

Divulgação SIC tv

Fique ligado na programação da SIC TV em Rondônia

O Câmera Mais vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10h50 às 12h15, sob o comando do trio mais querido de Rondônia: Luana Najara, Renata Beccária e Thales Róger pela SIC TV e TV Gazin.

*FONTE: KANTAR IBOPE MEDIA - INSTAR ANALYTICS - PRAÇA PORTO VELHO. PERÍODO DO CAMPO DE 10/04/2024 À 16/04/2024. EMISSORA BASE: TOTAL DE LIGADOS - DADOS DOMICILIARES, ÍNDICES: SHR%; RAT%; RAT#; COV#; NÚMEROS DOMICILIARES E INDIVIDUAIS – COMPETIÇÃO ENTRE PROGRAMAS.