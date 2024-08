SIC TV, afiliada RECORD em Rondônia, anuncia as datas de sabatinas e debate com candidatos à prefeitura de Porto Velho Destaque para o Debate da SIC TV com presença de convidados no Estúdio Auditório Sérgio Mello SIC TV|Do R7 22/08/2024 - 10h10 (Atualizado em 22/08/2024 - 10h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Divulgação SICtv

Na última terça-feira, 20 de agosto, a equipe do Grupo SIC reuniu representantes dos candidatos à prefeitura de Porto Velho para definir, através de sorteios, a ordem das sabatinas e das dinâmicas do debate do primeiro turno, que será realizado pela afiliada da RECORD em Rondônia.

Sabatinas no Grupo SIC - Data: 9 a 17/09, das 17h45 às 18h45

O Grupo SIC preparou sabatinas unificadas para a Parecis FM 98,1 e SIC TV. As sabatinas começam no dia 9 de setembro e se estendem até o dia 17 do mesmo mês, sempre às 17h45, com perguntas dos integrantes do Programa Papo de Redação. A sabatina também contará com perguntas dos jornalistas da casa.

O público também pode acompanhar pelo site e aplicativo da Parecis FM, pelo site e YouTube da SIC TV. A sabatina unirá todas as plataformas do Grupo para apenas uma entrevista com os candidatos por turno: SIC TV + Parecis FM + YouTube + Sites + App.

‌



Ordem definida em sorteio:

Dia 09 de setembro (segunda-feira) - Euma Tourinho (MDB)

Dia 10 de setembro (terça-feira) - Mariana Carvalho (UB)

Dia 11 de setembro (quarta-feira) - Samuel Costa (REDE)

Dia 12 de setembro (quinta-feira) - Ricardo Frota (NOVO)

Dia 13 de setembro (sexta-feira) - Benedito Alves (SDD)

Dia 16 de setembro (segunda-feira) - Leo Moraes (PODE)

Dia 17 de setembro (terça-feira) - Célio Lopes (PDT)

Grande Debate do Primeiro Turno da SIC TV

‌



O mais aguardado debate da televisão rondoniense já foi palco de grandes reviravoltas nos últimos pleitos. A presença de convidados no Estúdio Auditório Sérgio Mello em Porto Velho ajudará a esquentar o clima entre os candidatos ao cargo máximo da capital. A mediação será do jornalista André Oliveira.

O Debate da SIC TV será transmitido ao vivo pela SIC TV no sábado, dia 28 de setembro, das 20h às 22h15. Também será retransmitido pela Parecis FM 98.1, seu site parecisfm.com e aplicativo, além do YouTube e site da afiliada Record em Rondônia.

‌



Cobertura e Apuração dos Votos no 1º Turno

A equipe de jornalismo da SIC TV já está entregando uma ampla cobertura das movimentações eleitorais em Rondônia. No dia da votação, 6 de outubro, a Parecis FM entra ao vivo, pelo dial 98,1 e pelo YouTube da Parecis FM, para sua já tradicional apuração urna a urna com análises do cenário estadual e nacional.

Datas e Horários:

6 de outubro – domingo: dia das eleições (1º turno) 27 de outubro – domingo: dia das eleições (Em caso de 2º turno) Horário: até o resultado final