Todo interior de Rondônia já pode sintonizar a SIC TV pelo Sat HD Regional - a parabólica digital

Alto contraste

A+

A-

Divulgação SICtv

Pelo sinal digital terrestre a SIC TV já estava em 26 cidades do estado de Rondônia e agora está presente em 100% dos domicílios rondonienses com qualidade digital. Isso acontece devido à migração das antigas parabólicas “Banda C” para as novas antenas “Banda KU”.

A tecnologia 5G, que vem sendo implementada em todo território nacional, fará com que as antigas antenas parabólicas, aquelas teladas, deixem de existir para evitar interferências. Com isso, a afiliada RECORD em Rondônia, realizou investimentos para ser uma opção nos lares dos rondonienses nesta nova era digital das parabólicas.

“Investimos fortemente em equipamentos e capacitação técnica para chegarmos aos lares mais remotos do estado de Rondônia com a programação local da SIC TV e com as atrações nacionais da RECORD, via satélite, com qualidade digital que garante uma imagem perfeita, sem interferências ou ruídos”, diz José Carlos, diretor técnico do Grupo SIC.

Para sintonizar, basta que os moradores disponham de um kit que é composto de um receptor e uma antena parabólica da Banda KU, que já é facilmente encontrada em lojas de eletrodomésticos e eletrônicos. A SIC TV se encontra na lista de canais de Rondônia como RECORD Rondônia.

Publicidade

Divulgação SICtv

Quem deve fazer a migração para a Banda KU

Quem assiste TV por meio de uma parabólica tradicional precisa trocar o equipamento. Além disso, é preciso fazer a troca do receptor, que é o aparelho que fica ao lado da TV, por um modelo mais recente, capaz de receber o sinal digital da Banda KU.

Publicidade

Já para aqueles que assistem à programação com uma antena convencional, com o conversor integrado da TV ou com um conversor digital, não será necessário trocar os equipamentos.

Retirada de Kits Gratuitos

As famílias inscritas em programas sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que possuem uma parabólica tradicional instalada e funcionando têm direito à instalação do kit gratuito com a nova parabólica digital. Você pode descobrir se tem direito ao kit através do link: https://sigaantenado.com.br/nova-parabolica/distribuicao-kits ou pelo telefone 0800 729 2404.

“Com essa iniciativa, a SIC TV reforça seu compromisso em levar entretenimento e informação de qualidade a todos os lares rondonienses, adaptando-se às novas tecnologias e às necessidades de seus telespectadores.” diz Márlon Leoni, vice-presidente do Grupo SIC.

Em casos de problemas de sinal da SIC TV, terrestre ou parabólica, você pode entrar em contato através do www.sictv.com.br/sinal