Integração: Roraima em tempo, rádio 93 fm e TV Imperial formam grupo Égia de comunicação

O nome do grupo, que em grego significa “verdade”, reflete a missão fundamental da empresa. Segundo a diretora-geral, Rosilene Brito, a equipe é composta por profissionais comprometidos com essa virtude. O processo de transformação dos três veículos em uma unidade durou pelo menos três anos. Para ela, a conclusão desse projeto é um sonho realizado.

A TV imperial, afiliada a RECORD é sucesso em Roraima, criada em março de 1994, tem o objetivo de levar a comunicação a sociedade roraimense. Se consolidou no mercado estreando com programas locais de entretenimento, policial e de jornalismo com o compromisso de buscar a satisfação dos telespectadores. Diariamente o entretenimento abre a programação local com o SEMPRE DE BEM, logo em seguida o Mete Bronca, no final da tarde o Cidade Alerta RR e aos sábados Programação especial com o Balanço Geral RR.

Criada em 1979, o sinal da rádio 93 tem o objetivo de transmitir programação artística, cultural, educacional e jornalística. A Rádio 93fm é líder de audiência e atualmente conta com uma grade de programação diversificada promovendo a interação com a sociedade atuando diariamente com todas as classes sociais.

Criado em janeiro de 2015, á princípio como um jornal impresso diário, com a linha editorial voltada para a política, impressos na cidade de boa vista e chegou a ser distribuído em alguns municípios de Roraima, em 2019 encerrou a atividade de impressão e passou a ser 100% digital, na modalidade online, com site e redes sociais que se tornou um grande portal de acesso a notícias locais. Estou falando do portal Roraima em tempo.