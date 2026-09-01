TV Jovem RECORD realiza debate com candidatos ao Governo do Tocantins Evento foi transmitido ao vivo pelo canal 7.1 e pelas plataformas digitais da emissora e reuniu sete candidatos em discussão sobre temas estratégicos para o Estado

Divulgação TV Jovem MARCELO RODRIGUES/FIETO

A TV Jovem RECORD realizou, nesta quinta-feira, 27 de agosto, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO), um debate eleitoral com candidatos ao Governo do Tocantins. Com cerca de duas horas de duração, o encontro foi transmitido ao vivo pelo canal 7.1 e pelas plataformas digitais da emissora, ampliando o acesso dos eleitores às propostas apresentadas durante o evento.

Mediado pelo jornalista Raul Dias, o debate foi dividido em quatro blocos e contou com momentos de confronto direto entre os candidatos, com temas livres e sorteados, além de perguntas elaboradas pela FIETO. Entre os principais assuntos discutidos estiveram economia, infraestrutura, educação, saúde, segurança, meio ambiente e eficiência da administração pública.

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A iniciativa buscou proporcionar ao eleitor tocantinense um espaço democrático para conhecer e comparar as propostas dos candidatos que disputam o Governo do Estado, com igualdade de condições e oportunidade para apresentação de ideias e projetos.

Para a diretora financeira da TV Jovem RECORD, Josélia Cavalcante dos Santos, a realização do debate evidenciou o compromisso da emissora com a informação e com o processo democrático.

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“A TV uniu-se à FIETO para somar a força da comunicação à liderança do setor industrial e proporcionar ao eleitor tocantinense a oportunidade de avaliar, com transparência e isonomia, as ideias e projetos dos candidatos antes de exercerem o seu direito de voto. A realização deste debate, inclusive com plateia presente e transmissão multiplataforma, foi um passo decisivo para garantir o acesso à informação e promover um debate democrático e acessível a todo o Estado”, afirmou.

Segundo o presidente da FIETO, Roberto Pires, a parceria com a TV Jovem RECORD reforça a atuação da Federação no processo político e aproxima o setor produtivo dos candidatos ao Executivo estadual.

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“A Federação das Indústrias do Estado do Tocantins já participa há anos do processo político de forma propositiva. Em parceria com a Record, decidimos realizar um formato tradicional de debate para identificar qual candidato apresenta propostas mais alinhadas às necessidades do setor industrial e ao desenvolvimento econômico do Tocantins”, declarou.

Carta da Indústria

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Ao final do debate, o presidente da FIETO, Roberto Pires, entregou aos candidatos a Carta da Indústria, documento que reúne as principais demandas e prioridades do setor industrial para o desenvolvimento do Tocantins.

De acordo com a Federação, o documento busca contribuir para a construção de uma agenda conjunta entre os setores público e privado, com foco em medidas capazes de promover o desenvolvimento econômico e social do Estado. Entre os pontos destacados estão o equilíbrio das contas públicas, a estabilidade da política sucessória do Executivo, o estímulo aos investimentos e a atração de capitais produtivos.

Divulgação TV Jovem MARCELO RODRIGUES/FIETO

Candidatos participantes

Participaram do debate os candidatos ao Governo do Tocantins Ataídes Oliveira (Novo), Du Pereira (DC), Laurez Moreira (PSD), Luiz Carlos Ferreira (Democrata), Professora Dorinha (União Brasil), Vicentinho Júnior (PSDB) e Witer Naves (PSOL). O encontro levou aos eleitores tocantinenses um espaço de discussão sobre os principais desafios do Estado, permitindo que os candidatos apresentassem suas propostas diretamente ao público.