Record Emissoras |Do R7

PlayPlus expande cobertura e inclui seis novos sinais na plataforma; confira todas as novidades O streaming da RECORD agora conta com 15 sinais, para potencializar ainda mais a entrega regional

Alto contraste

A+

A-

Divulgação RECORD Emissoras

O PlayPlus está com novidades! O serviço de streaming da RECORD está em expansão e conta, agora, com seis novos sinais. O crescimento visa não apenas ampliar o alcance da programação, mas também fortalecer o compromisso com o conteúdo regional.

Com o aumento, os telespectadores podem desfrutar de uma experiência de streaming mais completa e acessível, conectando-se diretamente à programação local de sua preferência.

Além de estar presente em São Paulo, Manaus, Salvador, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, Belém, Rio de Janeiro e Porto Alegre, agora o streaming também contempla:

· Bauru (RECORD Paulista);

Publicidade

· Franca e Ribeirão Preto (RECORD Interior SP);

· Santos e São José dos Campos (RECORD Litoral e Vale);

Publicidade

· Itabuna (RECORD Cabrália);

· Campos dos Goytacazes (RECORD Interior RJ);

· São José do Rio Preto (RECORD Rio Preto).

Com isso, a plataforma oferece um conteúdo diversificado e de qualidade, alcançando ainda mais os diferentes públicos do Brasil!

Além das transmissões ao vivo das emissoras, o PlayPlus também oferece aos assinantes acesso a trechos da programação, como novelas e reality shows, e a podcasts e rádios.

Esta expansão é um passo significativo para o streaming da RECORD, mas ainda não terminou! RICtv (Curitiba), NDTV (Florianópolis), TV Vitória (Vitória/ES), TV Guararapes (Recife), TV Cidade (Fortaleza) e TV Thathi (Campinas) também se juntarão à programação.

SOBRE O PLAYPLUS

PlayPlus é o serviço de streaming multiplataforma da RECORD, com conteúdos originais e exclusivos, transmissão ao vivo e simultânea da emissora, e acesso a toda programação dos canais RECORD, como novelas, jornalismo, reality shows, e diversos produtos inéditos: podcasts, rádios ao vivo e coberturas especiais.

Para smartphones, o PlayPlus está disponível nas lojas de aplicativos da App Store (iOS) e Google Play (Android), para diversos modelos e marcas de SmarTVs, e também pelo site: www.playplus.com/.