Record Interior SP lança a plataforma ‘Veicula Fácil’ para regiões de Ribeirão Preto e Franca

Record Interior SP

A Record Interior SP, emissora de TV há mais tempo em atividade na região de Ribeirão Preto e Franca e que completa 45 anos no ar em 2024, deu mais um importante passo em sua história. No último dia 5 de abril, a Record Interior SP lançou em evento oficial para o mercado publicitário da região a plataforma “Veicula Fácil”, uma iniciativa do Grupo Record que promete dar acesso aos pequenos empresários à uma das maiores redes de comunicação do país.

Autoridades, representantes do empresariado e do mercado publicitário prestigiaram o evento e conheceram de perto a ferramenta que tem o objetivo de aproximar a Record Interior SP do seu público e ajudar os pequenos empresários a divulgarem marcas, produtos e serviços de maneira descomplicada.

Através de uma plataforma simples e intuitiva, o Veicula Fácil possibilita a contratação de espaços publicitários na programação da Record Interior SP, que é transmitida para 103 cidades nas regiões de Ribeirão Preto, Franca e São Carlos, atingindo um público potencial de 4,3 milhões de pessoas e representando a maior área de cobertura entre as emissoras da região.

Com o Veicula Fácil, é possível produzir seu próprio comercial de TV usando apenas logotipos e fotos do estabelecimento, tendo acesso ao material antes da exibição, passando por todas as etapas de contratação do espaço na programação da Record Interior em apenas 5 passos.

Todo o trabalho é executado por softwares de inteligência artificial pensado para tornar a experiência fácil, rápida e segura, e conta com extensa integração de sistemas da emissora, desde bancos de dados de audiência e inventário até os sistemas de faturamento e operações da rede. Para entrar no Veicula Fácil, basta acessar: www.veiculafacil.com.br e seguir os passos indicados pela plataforma!

