RECORD realiza o 11º Workshop de Tecnologia 2024 Com um olhar voltado para TV 3.0 e as novas tecnologias, a RECORD reuniu engenheiros, técnicos, executivos e donos de Emissoras para compartilhar conhecimento Record Emissoras|Do R7 26/08/2024 - 10h32 (Atualizado em 26/08/2024 - 11h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Divulgação RECORD Emissoras

Voltado para os profissionais das áreas de engenharia, técnica e operações das Emissoras espalhadas pelo Brasil, que compõem a RECORD, foi realizado na última sexta-feira (23), a 11ª edição do Workshop Tecnologia.

Divulgação RECORD Emissoras Luiz Cláudio Costa, Presidente da RECORD.

A abertura do evento foi realizada pelo Presidente da RECORD, Luiz Cláudio Costa, que destacou a importância da tecnologia para o presente e futuro da televisão brasileira e enfatizou a necessidade de igualdade de condições de concorrência entre as mídias tradicionais e as plataformas digitais.

Desenvolvido pela Superintendência de Rede em parceria com o Diretoria de Engenharia e Operações, o encontro teve como objetivo atualizar os participantes com as principais novidades tecnológicas do mercado e insights que possam ser aplicados ao cotidiano das emissoras.

Divulgação RECORD Emissoras Na foto, da esquerda para a direita, o Superintendente de Rede da RECORD, André Dias, o Diretor de Engenharia e Operações RECORD, José Marcelo, o Secretário de Comunicação Social Eletrônica – Mcom, Wilson Wellisch, o Superintendente de Outorga e Recursos à Prestação – Anatel, Vinicius Caram, e o Diretor-Geral da Abratel, Samir Nobre.

Entre os palestrantes convidados estavam Vinicius Caram, Superintendente de Outorga e Recursos à Prestação – Anatel, Wilson Wellisch, Secretário de Comunicação Social Eletrônica – Mcom e Samir Nobre, Diretor-Geral da Abratel.

‌



“Todos os anos o nosso Workshop é realizado um dia após a SET. Reunimos os engenheiros, executivos e os donos das emissoras para um alinhamento dos investimentos relacionados a equipamentos, software, hardware e tudo aquilo que vai fortalecer e nos tornar mais competitivos no mercado de TV aberta e no mercado publicitário também”. Destacou, o Superintendente de Rede da RECORD, André Dias.

“A palavra do momento é integração, além de compartilhamento. Estamos nesse processo de digitalização da TV, um sistema totalmente novo, então é importante que possamos alinhar as questões técnicas, e nada melhor do que reunir as praças para compartilhar todas as novidades”. Salientou, José Marcelo, Diretor de Engenharia e Operações RECORD.

‌



As palestras foram realizadas por especialistas da área, que compartilharam conhecimentos práticos e estratégicos, ferramentas e destacaram a TV 3.0 como o futuro da televisão aberta no Brasil.

Wender Souza, Engenheiro Técnico da Abratel - Associação Brasileira de Rádio e Televisão – ressaltou a relevância do evento:

‌



“A televisão 3.0 por ser muito nova, precisa de um amplo trabalho de capacitação, de conhecimento e de disseminação da informação. Um evento que reúna tantos profissionais da área é fundamental. "

O Workshop de Tecnologia também é uma oportunidade para o networking, criando novas parcerias e negócios para as emissoras RECORD.

“É de total relevância essa conexão da RECORD com as afiliadas. Nesse evento a gente pode se preparar para o futuro e colocar em prática todo o conhecimento na praça.” Beatriz Lins, CEO da TV Correio, afiliada a RECORD na Paraíba.

“O momento é de transformação para todas as emissoras. Com o grupo RIC, não é diferente. Nesse processo a nossa busca junto a RECORD é estar cada vez mais alinhado, com informações e buscando o melhor da tecnologia”. Disse André Fronza, Diretor de Estratégia e Tecnologia, do Grupo RIC – afiliada RECORD no Paraná.

Publicidade 1 / 36 ‌



‌



‌



‌



‌

Divulgação RECORD Emissoras