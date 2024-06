RECORD Interior SP promoveu a 8ª edição do Pedala RECORD em Ribeirão Preto A 8ª edição do Pedala RECORD em Ribeirão Preto do domingo, dia 09 de junho, a partir das 08h00, com concentração no Parque Dr. Luiz Carlos Raya, no Jardim Botânico

Record Interior SP|Do R7 10/06/2024 - 14h10 (Atualizado em 10/06/2024 - 14h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share