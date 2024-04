RECORD Interior SP recebe o 1º Encontro de Praças RECORD Interior, em Ribeirão Preto (SP) Aconteceu nesta sexta (19) na sede da RECORD Interior SP em Ribeirão Preto o 1º Encontro RECORD Interior, com a participação das emissoras RECORD no Interior de São Paulo.

O evento visa aproximar as emissoras de seu objetivo de integração regional e trocar experiências positivas entre as emissoras afiliadas e próprias da RECORD no interior e litoral paulista, que representam 23,4 milhões de pessoas espalhadas em 589 municípios, de acordo com o Atlas de Cobertura 2024 da RECORD.

Participaram do encontro diretores e gestores dos setores Comercial, Marketing, Jornalismo e Operacional das emissoras RECORD Interior SP (Ribeirão Preto e Franca), RECORD Rio Preto (São José do Rio Preto) e RECORD Paulista (Bauru), com apresentação de resultados entre as emissoras e formalização de parcerias.

