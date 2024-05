Record Litoral e Vale |Do R7

Veicula Fácil, nova plataforma de anúncios da RECORD Litoral e Vale é lançada em Santos A plataforma de anúncios permite que os microempreendedores da Baixada Santista e Vale do Ribeira tenham acesso a uma das maiores redes de comunicação do Brasil

O lançamento da Plataforma Veicula Fácil, em Santos, aconteceu dia 17 de maio. O evento organizado pela RECORD Litoral e Vale contou com a presença do Diretor Executivo - João Batista, Diretor comercial - Mário Toledo, Assessor do CEO - Veríssimo de Jesus, Superintendente de Rede - André Dias, Diretor de Novos Negócios - Carlos Giusti e representando a Kantar IBOPE Media - Paula Carvalho.

A plataforma de anúncios permite que os microempreendedores da Baixada Santista e Vale do Ribeira tenham acesso a uma das maiores redes de comunicação do Brasil. Uma ferramenta simples e muito intuitiva, que possibilita a contratação e produção de material audiovisual para veiculação na grade da RECORD Litoral e Vale.

Autoridades, representantes de entidades e microempreendedores estiveram presentes, e puderam ter ideia de como a plataforma funciona. O evento aconteceu na sede da RECORD, em Santos.

