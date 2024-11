Equipe da RECORD Minas marca presença na Superminas 2024 Evento aconteceu no Expominas, no bairro Gameleira, na região oeste de Belo Horizonte Record Minas|Do R7 28/10/2024 - 14h27 (Atualizado em 28/10/2024 - 14h36 ) twitter

Divulgação RECORD Minas

A 36ª edição da Superminas terminou na última quinta-feira (24). A segunda maior feira do setor supermercadista no país bateu recorde de público. Mais de 60 mil pessoas visitaram os estandes nos três dias do evento.

A feira reuniu expositores regionais e de todo o Brasil, com o objetivo de proporcionar um ambiente para exposição de marcas, lançamentos de produtos, realização de negócios e fortalecimento de relacionamentos comerciais.

Divulgação RECORD Minas