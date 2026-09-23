RECORD Rio Preto está onde a região acontece! Entre os dias 21 e 24 de setembro RECORD Rio Preto participa da 1ª Semana do Turismo da Estância Turística de Olímpia

Divulgação RECORD Rio Preto

Com estande, brindes e painel de fala, RECORD Rio Preto leva o apresentador Marcos Paiva e o programa “Tá no Ar Interior” à 1ª Semana do Turismo de Olímpia, fortalecendo seu posicionamento e mostrando, mais uma vez, sua conexão com iniciativas que movimentam o turismo, os negócios e o desenvolvimento regionais.

RECORD Rio Preto: presente, conectada e cada vez mais próxima da região.

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