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RECORD Rio Preto está onde a região acontece!

Entre os dias 21 e 24 de setembro RECORD Rio Preto participa da 1ª Semana do Turismo da Estância Turística de Olímpia

Record Rio Preto|Do R7

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Divulgação RECORD Rio Preto

Com estande, brindes e painel de fala, RECORD Rio Preto leva o apresentador Marcos Paiva e o programa “Tá no Ar Interior” à 1ª Semana do Turismo de Olímpia, fortalecendo seu posicionamento e mostrando, mais uma vez, sua conexão com iniciativas que movimentam o turismo, os negócios e o desenvolvimento regionais.

RECORD Rio Preto: presente, conectada e cada vez mais próxima da região.


#tanoarinterior #turismoregional

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