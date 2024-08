RECORD Rio Preto realiza o 1° Torneio Open de Beach Tennis A primeira etapa aconteceu no último final de semana em Votuporanga e contou com grande presença do público. Record Rio Preto|Do R7 28/08/2024 - 18h01 (Atualizado em 28/08/2024 - 18h02 ) ‌



Divulgação RECORD Rio Preto

A cidade de Votuporanga foi palco da primeira etapa do Torneio Open Record de Beach Tennis, o campeonato faz parte do calendário de eventos esportivos da região e tem a cobertura da RECORD Rio Preto.

Durante os 3 dias de competição a arena recebeu um público apaixonado que lotou a arena e participou ativamente na torcida e nas ações promovidas ao longo dos jogos. Os telespectadores da RECORD Rio Preto também puderam acompanhar de casa com flashs ao vivo pela rádio Líder FM, parceria do torneio e pelas redes sociais da emissora.

A participação dos atletas de alta performance elevou o nível das competições, garantindo jogadas espetaculares e muita adrenalina na areia. Entre os competidores, destaque para João Paulo e Júlia, pai e filha que foram vice-campeões na categoria iniciante mista e os amigos Daniel e Clenia campeões na categoria e que jogaram juntos pela primeira vez. Ambas as duplas confirmaram suas posições no ranking e garantiram vaga para etapa dos campeões em dezembro na cidade de São José do Rio Preto.

Unimed, Bio Extratus, Net Rubi, Converd, Nissan Carrera, Oral Sin e Supermercados Porecatu, foram os patrocinadores da etapa e tiveram uma ampla visibilidade com suas marcas exibidas em pontos estratégicos na arena, e assim reforçaram a importância do apoio empresarial na promoção cultural e esportiva no interior de São Paulo.

Esta foi a primeira de cinco etapas e agora em setembro acontece a segunda entre os dias 6, 7 e 8, em Jales. As areias vão esquentar e os fãs de beach tennis já podem preparar a torcida para acompanhar de perto essa grande competição!