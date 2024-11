Torneio Open de Beach Tennis foi um sucesso e agitou as areias das quadras em Fernandópolis Record Rio Preto|Do R7 31/10/2024 - 09h12 (Atualizado em 31/10/2024 - 10h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação RECORD Rio Preto

E o fim de semana foi de muito esporte e muita animação em Fernandópolis, que recebeu mais uma etapa do Torneio Open de Beach Tennis da RECORD RIO PRETO.

Com um céu de tirar o fôlego, a terceira etapa do Torneio Open de Beach Tennis da RECORD RIO PRETO já começou com o nível das disputas lá em cima.

Foram 3 dias de movimentação nas 8 quadras da arena.

Com o programa Crias da Casa, da rádio Difusora, a informação era transmitida ao vivo pelas redes sociais e pelo rádio diretamente da arena.

‌



Divulgação RECORD Rio Preto

A parceria de empresas que investem e acreditam no esporte e de atletas de toda a região e até de fora do Estado que estiveram presentes foi o que possibilitou que o evento fosse realizado de maneira tão leve e organizada.

E as próximas etapas já têm data marcada! O Torneio continua em Olímpia, nos dias 22,23 e 24 de novembro e tem sua grande final em Rio Preto, nos dias 06, 07 e 08 de dezembro.

É a RECORD RIO PRETO promovendo um esporte democrático, que une famílias e tem a sua cara!