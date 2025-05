Parceria renovada: RECORD e Rede Mais seguem juntas em Minas Gerais O superintendente de rede da RECORD, André Dias, e o assessor executivo do CEO, Veríssimo de Jesus, se reuniram com a diretoria da emissora nesta sexta-feira (30) para assinar o contrato Rede Mais|Do R7 30/05/2025 - 15h10 (Atualizado em 30/05/2025 - 15h16 ) twitter

Divulgação Rede Mais

A RECORD renovou, nesta sexta-feira (30), o contrato de afiliação com a Rede Mais, com sede em Varginha, que atua nas regiões Norte, Sul e Zona da Mata de Minas Gerais. A assinatura reforça uma parceria de sucesso que segue fortalecendo o interior mineiro.

Estiveram presentes o superintendente de rede da RECORD, André Dias, e o assessor executivo do CEO, Veríssimo de Jesus. Representando a Rede Mais, participaram Antônio Carlos Tardeli e Bruno Carneiro.

“A Rede Mais é uma parceira fundamental na nossa trajetória em Minas. Com forte presença regional e conexão com o público, representa muito bem a RECORD. É uma alegria seguir com essa aliança”, afirma Dias.

Atuando desde 2017, a Rede Mais tem se destacado por uma programação local forte e que se comunica diretamente com os mineiros. A emissora gera atualmente, a partir de sua sede, cinco programas locais e ainda conta com produções em Juiz de Fora.

Com alcance de quase 6 milhões de pessoas em 246 municípios e presença em quase 2 milhões de lares, a Rede Mais é um elo na distribuição de conteúdo jornalístico e de entretenimento no estado.