Sinal da TV Vitória | RECORD está disponível no PlayPlus Streaming da RECORD expandiu sua cobertura e incluiu os sinais das afiliadas de Vitória, Recife, Florianópolis e Campinas. Sudeste|Do R7 19/11/2024 - 18h12 (Atualizado em 19/11/2024 - 18h12 )

Divulgação TV Vitória

O sinal da TV Vitória | RECORD já está disponível no PlayPLus, streaming da RECORD. Assim, é possível ter acesso 24 horas ao sinal, em alta definição e gratuitamente. A entrada de novas afiliadas no serviço, incluindo a TV Vitória, representa um avanço na estratégia de expansão do PlayPlus e fortalece o conteúdo regional, já que possibilita que que os telespectadores acompanhem de perto a programação local pela internet.

Para assistir à TV Vitória | RECORD no PlayPlus, é preciso baixar o app para Android ou IOS, clicar em “ao vivo” e escolher a emissora. O acesso está disponível para assinantes gratuitos da plataforma em qualquer lugar do Brasil. É possível acompanhar tudo de graça e ao vivo pelo celular, tablet, TV ou no computador.

O PlayPlus já possibilitava acesso à transmissão ao vivo de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Bauru, Franca, São José dos Campos e Itabuna. Vitória, Recife, Florianópolis e Campina está com sinal disponível desde o dia 11 de novembro, e outras afiliadas estão para ser incorporadas nos próximos dias.

Divulgação TV Vitória