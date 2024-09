3ª edição do SeuBet Ibituruna Adventure acontece neste domingo, com apoio TV Leste A ideia é promover uma grande confraternização entre os praticantes e os espectadores, em uma celebração ao ar livre que une adrenalina, natureza e muita diversão TV Leste|Do R7 11/09/2024 - 16h05 (Atualizado em 11/09/2024 - 16h05 ) ‌



Divulgação TV Leste

Neste domingo (15), Governador Valadares (MG) será palco de mais uma edição do SeuBet Ibituruna Extreme Adventure (IBIT X), um dos maiores eventos de esportes radicais da região. Realizado no Trilhas Bar, no bairro Elvamar, o IBIT X promete uma experiência completa para atletas e público, com competições de Mountain Bike, Down Hill, Voo Livre, Corrida de Aventura e Cross Adventure, além de diversas atividades de entretenimento. O evento começa às 7h com um café da manhã para os participantes e se estende ao longo do dia com provas desafiadoras e muitas atrações para o público.

O objetivo do IBIT X vai além de reunir atletas de esportes radicais da região: a ideia central é promover uma grande confraternização entre os praticantes e os espectadores, em uma celebração ao ar livre que une adrenalina, natureza e muita diversão. Além das competições, o público poderá curtir as apresentações das bandas Jirau e Eletroacústico, com a participação de João Macaco. Também haverá apresentação do DJ Big Mac, com participação do MC Jotapex.

E as atrações não param por aí: os visitantes poderão assistir uma apresentação de capoeira com o Mestre Roque. Para as crianças, haverá o Espaço Kids, com brinquedos infláveis, pula-pula, e balanço. “Será um dia para a família toda se divertir, seja praticando ou assistindo esportes, e ouvindo música boa no pé da Ibituruna”, afirmou Alexandre Perim, um dos idealizadores do IBIT X.

Com início às 8h, as primeiras provas serão as de Corrida de Aventura (Turismo), Cross Adventure (primeira etapa) e Mountain Bike.

‌



Em seguida, às 9h, as crianças já podem começar a se divertir com as atividades infantis, e os atletas de Down Hill começam suas descidas. Para os apaixonados pelo Voo Livre, a primeira bateria está marcada para às 10h. Ao longo do dia, ainda haverá sorteio de brindes. No total, a organização espera mais de 500 participantes nas diferentes modalidades e mais de mil visitantes. As premiações somam cerca de R$ 15 mil, distribuídas entre os vencedores das diversas categorias.

Um dos destaques desta edição é o Circuito Cross Adventure, que atrai praticantes de HIIT de várias regiões. A modalidade combina os desafios naturais do Pico da Ibituruna com elementos do treino funcional, exigindo força, resistência e habilidade dos competidores. Com uma dinâmica em trios (masculino, feminino e categorias como iniciante, intermediário e RX), a prova é intensa e conta com premiações individuais e por BOX. Os prêmios variam de R$ 800 para o primeiro lugar, R$ 500 para o segundo e R$ 200 para o terceiro colocado.

‌



Rodrigo Garcia, fisioterapeuta e quiropraxista, é um dos competidores confirmados e já participou da edição anterior do IBIT X. Ele conta que, além do desafio físico, o ambiente externo adiciona um elemento extra de dificuldade à prova. “Quando a gente treina no box, temos tudo a nosso favor. No Ibituruna Extreme não, o ambiente é outro. Isso deixa a competição mais desafiadora, mas muito mais empolgante também”, comenta Rodrigo. No ano passado, ele e sua equipe conquistaram o vice-campeonato, mas, para 2024, ele e seus colegas estão determinados a levar o primeiro lugar.

Rodrigo também destacou a importância de cuidar do corpo ao praticar uma modalidade tão exigente quanto o Cross Adventure. “Sempre ajusto a carga à minha realidade e procuro realizar os exercícios com a execução mais correta possível, para evitar lesões e garantir uma boa performance”, explica.

Com o evento se aproximando, a expectativa dos atletas e do público só aumenta. As inscrições para participar do Ibituruna Extreme Adventure ainda estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial do evento: ibitx.com.br. Mais informações também estão disponíveis no perfil do Instagram: @ibit_x. O Ibituruna Extreme Adventure é apresentado pelos Supermercados Coelho Diniz, com apoio da TV Leste, Diário do Rio Doce, Sicoob Crediriodoce, CDL-GV, Frigoleste, Açaizinho e Vitaplan Samaritano.