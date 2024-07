Balanço Geral desbanca outras emissoras no país Um dos programas jornalísticos de mais longevidade em exibição nacional, o Balanço Geral, sem dúvidas, já conquistou um espaço no coração dos brasileiros.

Divulgação TV Leste

O programa tem sido o calcanhar de Aquiles de outras emissoras nos últimos 15 anos. Em São Paulo, por exemplo, com Reinaldo Gottino, Renato Lombardi e Fabíola Reipert, o programa providenciou uma revolução na faixa do almoço.

Em outras localidades, o BG tem acumulado minutos na liderança na audiência. Entre os dias 1 e 31 de maio, o Balanço Geral ficou em primeiro lugar em Belém (9 minutos), São Paulo (40 minutos), Distrito Federal (66 minutos), Belo Horizonte (135 minutos), Vitória (909 minutos), Recife (1051 minutos), Salvador (1464 minutos) e em Goiânia (1806 minutos).

No ar há 15 anos

Na tela da TV Leste, a atração voltada para a região estreou no dia 3 de agosto de 2009. Desde então, em quase 15 anos no ar, o BG adotou pilares essenciais para a construção da própria identidade, unindo informação com seriedade, leveza e bom humor.

Em pesquisa divulgada em anos anteriores, o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) apontou que a TV Leste chegou a dominar 20% da audiência domiciliar. De acordo com os números, o horário de 7h às 00h alcançou números de excelente média na região.

Figura carimbada na telinha, Nicomedes Felício de Moura assumiu o papel de âncora do Balanço Geral Leste no dia 5 de junho de 2017. Consolidado, Nico coleciona 1776 edições do BG apresentadas e, hoje, é o apresentador com mais tempo sob o comando da atração. “O carinho do público eu acho que é a essência do trabalho profissional. Ele [o carinho] é um quantificador. Eu acho que essa relação de carinho do público é como se o público dissesse ‘olha, você está no caminho certo do ponto de vista comunicacional, continue nessa toada’. Então o carinho é o que vai ser motivador. Ele norteia, de certo modo, a nossa forma de trabalhar e ele traz, na minha opinião, muito mais responsabilidade. Porque, quanto mais carinho e prestígio você tem, significa que você precisa continuar, permanecer na sua toada, na sua levada”, disse o apresentador.

Se por um lado o telespectador reconhece as figuras que aparecem na tela diariamente, do outro, uma grande equipe de jornalistas, editores, cinegrafistas e produtores trabalha para que o jornal possa ir ao ar de forma majestosa de segunda a sexta-feira, às 11h50. O diretor de jornalismo da TV Leste, Júnior Albuquerque, acredita que a identificação do público vem, sobretudo, pela verdade popular transmitida diariamente. “O nosso pensamento é esse. A gente trabalha com um pilar: é honestidade, é a verdade e a parceria. Para atender mais de 150 cidades, a comunidade e o cidadão, a gente tem que ter isso. Tem que ter verdade, tem que ter parceria, tem que ter honestidade. É atender esses municípios na alegria, na tristeza, nas festas, nos crimes, infelizmente. É o dia a dia. É mostrar o cidadão daquele bairro, daquela rua, daquela cidade”, analisa Albuquerque.

O programa, hoje, é transmitido em cinco regiões de Minas Gerais: o Vale do Rio Doce, do Aço, do Mucuri, Jequitinhonha e parte da Zona da Mata, totalizando, como frisado anteriormente, cerca de 150 cidades. Em média, 3 milhões de pessoas recebem a cobertura do sinal. “É um programa que atinge todas as classes. É um programa que reflete muito o sucesso da TV Leste hoje. O BG tem uma linguagem simples, que é a cara do nosso regionalismo, a linguagem do povo”, analisa Yuri Nunes Coelho, gerente de Marketing da TV Leste.