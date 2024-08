Com apoio da TV Leste, SeuBet Ibituruna Extreme Adventure reunirá várias modalidades de esportes Marcada para o dia 15 de setembro, a competição reúne esportes radicais e muita adrenalina TV Leste|Do R7 30/08/2024 - 15h33 (Atualizado em 30/08/2024 - 15h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Divulgação TV Leste Foto: Ramalho Dias

Tradicionalmente considerada um parque de diversões para a prática de esportes radicais, Governador Valadares (MG) vai sediar mais uma edição do SeuBet Ibituruna Extreme Adventure. O torneio está previsto para acontecer no dia 15 de setembro e promete reunir atletas de diversas modalidades esportivas que possam ser praticadas na Ibituruna, a montanha que se tornou a principal identidade da cidade.

Com Mountain Bike, Downhill, CrossFit Adventure, Corrida de Montanha e Voo Livre, o evento chega para a sua 3ª edição em 2024. Contudo, somando as duas temporadas anteriores, mais de 800 atletas e 5 mil pessoas passaram pelo torneio que foi carinhosamente batizado como “IBIT X”.

Uma das modalidades mais aguardadas e disponíveis para a inscrição é o Mountain Bike, ou simplesmente MTB. Trata-se de uma modalidade de ciclismo que consiste em realizar percursos em montanhas e outros terrenos irregulares, como a Ibituruna.

Hugo Santos, que se sagrou campeão do torneio anteriormente, destaca a felicidade ao se lembrar do pódio conquistado logo em sua primeira competição. Para o atleta, o IBIT X foi um grande incentivo para seguir praticando o MTB. “Foi uma experiência muito boa. Mesmo com pouco tempo no mountain bike, tive a minha primeira oportunidade de poder competir e foi mais emocionante ainda poder subir no pódio com excelentes atletas. Isso me motivou mais ainda a continuar na modalidade”.

‌



Sobre a prova, o ciclista também ressalta a qualidade do percurso traçado pelos organizadores, visando o bom desempenho de todos. “O percurso foi bom, a marcação também. E nós estamos na expectativa pra ser um ano melhor pra todos os pilotos que virão de fora e os que estão dentro da cidade. [Estamos] na expectativa para saber sobre o novo percurso”, diz.

O SeuBet Ibituruna Extreme Adventure terá a estrutura montada no Trilhas Bar, em frente ao Parque Municipal da cidade. Assim como em 2023, o torneio contará com uma praça de alimentação, bares, duas bandas e dois D’. As inscrições podem ser feitas no site: https://ibitx.com.br/. Para mais informações acesse o Instagram do evento: @ibit_x.

O evento é apresentado pelos Supermercados Coelho Diniz, com apoio da TV Leste | RECORD, Diário do Rio Doce, Sicoob Crediriodoce, CDL-GV, Açaizinho e Vitaplan Samaritano.